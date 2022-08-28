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Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralandı

28.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda bulunan Malta bayraklı gemide meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli bulunan geminin buhar kazanında tamir sırasında meydana gelen patlamada gemi teknisyeni Halit Demir (45) ile ikinci mühendis Harun Duran (50) yaralandı.

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Olay saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı’nın 5 numaralı rıhtımında demirli bulunan Malta bandıralı Torc Valetta isimli gemide meydana geldi.

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Buhar kazanının tamir edildiği sırada, bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında gemi teknisyeni Halit Demir (45) ile gemi ikinci mühendisi Harun Duran (50) yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gemide patlama sonrası çıkan yangın ise gemi personeli tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Balıkesir gemi
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