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Bandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Mahsulü zarar gören köylüler, yetkililerden destek bekliyor.

Bandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Enver Fatih TIKIR- Semih ŞAHİN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Mahsulü zarar gören köylüler, yetkililerden destek bekliyor.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kuş Gölü civarında ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle su altında kaldı. Kuş Gölü ve göle bağlı bazı derelerin taşması sonucu arazilerde ekili ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve kavun gibi tarım ürünleri zarar gördü.
Yaklaşık 80 dönüm ayçiçeği tarlası sular altında kalan Çiftçi Kamil Çetin, "Yazlık olarak ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Aşağı yukarı benim 80 dönüm arazim su altında kaldı, zarar gördü. Özellikle ayçiçeklerinde çok zarar var. Şimdi haliyle planda olmayan masraflar karşımıza çıktı. Tohum, mazot, ekipman... Her şey yeniden, sıfırdan yapılacak ama zaman da kısaldı. Artık olur mu, olmaz mı onu Allah bilir. Kasım ayında gölün yükselmesi nedeniyle ekmediği 50 dönümlük arazim de su altında kalmıştı. Yetkililerden en azından mazot ve gübre için destek bekliyoruz" dedi.
KÖYLÜLER ÇALIŞAMIYOR
Bandırma'nın kırsal Kuş Cenneti Mahallesi’nde yaşayan Çiftçi Ercan Sarıgül ise "Özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarında zarar var. Tarlalarımızı bozup yeniden ekmek zorundayız. Yalnızca bizim köylülerimizin 2 bin dönüme yakın arazisinde bu sel sorunuyla karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar yetkililerden bir adım atılmadı, destek bekliyoruz. Köylü şu an kahvede, tarlalar çamur, bir çalışma yapamıyoruz. Birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Tarlalar kuruyana kadar kimse çalışamıyor. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamadık. Kuş cennetinin üst tarafındaki araziler ıslak da olsa çalışabiliyorduk, ama şu an tarlalar tamamen suyun altında kaldı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldıBandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldıBandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldıBandırma ve Karacabey'de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

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