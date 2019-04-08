Bangladeş St. Martin Adası'na ağır silahlı sınır muhafızları yerleştirdi

DAKKA (AA) - Bangladeş, 22 yılın ardından Myanmar yakınında turistik St. Martin Adası'na ağır silahlı sınır muhafızları konuşlandırdı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'ın "bilerek ya da bilmeyerek St. Martin Adası'nın kendi toprağı olduğunu iddia ettiğini, dolayısıyla adada güvenliği artırdıklarını" söyledi.

Kemal, Sahil Koruma ve polis güçlerinin halihazırda görevlendirildiği adaya, Bangladeş Sınır Muhafızları üyelerinin de gönderildiğini belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan adanın güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Myanmar hükümetine ait bir internet sitesinde, St. Martin Adası'nın son 6 ayda en az 2 kez Myanmar'ın toprağı olarak gösterilmesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Myanmar'ın Dakka Büyükelçiliği maslahatgüzarı Aung Kyaw Moe, şubat ayında konuyla ilgili Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bangladeş, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan 1,1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

