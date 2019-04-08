HABER

Bangladeş St. Martin Adası'na ağır silahlı sınır muhafızları yerleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bangladeş St. Martin Adası'na ağır silahlı sınır muhafızları yerleştirdi

DAKKA (AA) - Bangladeş, 22 yılın ardından Myanmar yakınında turistik St. Martin Adası'na ağır silahlı sınır muhafızları konuşlandırdı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'ın "bilerek ya da bilmeyerek St. Martin Adası'nın kendi toprağı olduğunu iddia ettiğini, dolayısıyla adada güvenliği artırdıklarını" söyledi.

Kemal, Sahil Koruma ve polis güçlerinin halihazırda görevlendirildiği adaya, Bangladeş Sınır Muhafızları üyelerinin de gönderildiğini belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan adanın güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Myanmar hükümetine ait bir internet sitesinde, St. Martin Adası'nın son 6 ayda en az 2 kez Myanmar'ın toprağı olarak gösterilmesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Myanmar'ın Dakka Büyükelçiliği maslahatgüzarı Aung Kyaw Moe, şubat ayında konuyla ilgili Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bangladeş, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan 1,1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandıSabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı
Uğur Okulları iklim değişikliğine 1 saatliğine ‘dur’ dediUğur Okulları iklim değişikliğine 1 saatliğine ‘dur’ dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Myanmar Saint Martin Adası

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.