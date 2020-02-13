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Bir seks işçisi için ilk kez dini cenaze töreni düzenlendi

13.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'te bir imamın izin vermesiyle ilk kez bir seks işçisi için cenaze töreni düzenlendi.

Bir seks işçisi için ilk kez dini cenaze töreni düzenlendi

Ülkede var olan fiili yasağı yıkan tarihi cenaze törenine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Bangladeş'te seks işçisi olmak yasal ancak imamlar "ahlaksız" gördükleri bu işçiler için düzenlenen cenazelere katılmayı ve dua okumayı reddediyordu.

Bu nedenle seks işçileri genellikle tören düzenlenmeden isimsiz mezarlara gömülüyorlar ya da nehirlere atılıyorlardı.

Daulatdia köyünde, ülkenin en büyük genelevlerinden birinde çalışan Hamina Begüm, geçen hafta hastalık endeniyle 65 yaşında hayatını kaybetmişti.

Begüm'ün de sonu diğer seks işçileri gibi olacaktı. Ancak işçilerin sendikası bu kez polislerle müzakere yaparak, polisten dini liderleri dua düzenlemeleri için ikna etmesini istedi.

Yerel polis müdürü Ashiqur Rahman "İmam başta cenaze için isteksizdi ancak ona İslam dininin bir kişinin bir seks işçinin cenazesine katılmasını yasaklayıp yasaklamadığını sorduk. İmamın buna bir cevabı yoktu" dedi.

Sonucunda Begüm geçen Perşembe günü dini bir törenle defnedildi.

Rahman "Eşi görülmemiş bir törendi. İnsanlar geç saatlere kadar dua ettiler. Seks işçilerinin gözü yaş doluydu" dedi.

KIZI VE OĞLU DA CENAZEDEYDİ

Törene katılanlar arasında Begüm'ün oğlu Mukul Şeyh ve yine aynı genelevde çalışan 35 yaşındaki kızı Lahmi de vardı.

Lahmi "Anneme böyle onurlu bir veda düzenleyeceğimizi hiç düşünemezdim. Annem insan gibi muamele gördü. Umarım bundan böyle burada çalışan herkes için, ben de dahil olmak üzere, anneminki gibi bir cenaze töreni düzenlenir" dedi.

Begüm için cenaze töreni düzenlenmesini sağlayan sendikanın lideri Cumur Begüm yine de yerel halktan seks işçilerine yönelik bir tepki olduğunu söyledi ve "Cenazeyi sabah saatlerinde gömmek isteseydik, köylüler bizi sopalarla kovalardı" diye konuştu.

Begüm'ün çalıştığı genelev başkent Dakka'nın yaklaşık 250 km. batısında ve ülkedeki 12 yasal genelevden biri.

Bu genelev yaklaşık 100 yıl önce, Bangladeş İngiliz kolonisiyken kurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
seks işçisi Bangladeş Cenaze Töreni

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