Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Türk iş adamlarına, ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam'ın ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen toplantıya, Bangladeş Başbakanlık Ekonomi Danışmanı Dr. Mashiur Rahman ile MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin'in yanı sıra iki ülkeden çok sayıda iş adamı katıldı.

Bangladeş ile ilgili video gösteriminin ardından konuşan İslam, ülkesinin ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgi verdi.

Bangladeş'in dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu belirten İslam, "Giderek büyüyen bir ticari hacmimiz var. Bangladeş milyarlarca insanın yaşadığı Çin ve Hindistan pazarına çok yakın. Türk yatırımcılar için ülkemizde büyük fırsatlar var. Karşılıklı ticaretin artması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hem siyasi hem ekonomik olarak Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Hepinizi Bangladeş'e bekliyoruz" diye konuştu.