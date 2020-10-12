Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor

Bangladeş hükümeti, ülkede art arda yaşanan tecavüz olaylarının ardından başlayan büyük çaplı protestolar sonrası bu suça idam cezası getiriyor.

Bangladeş Adalet Bakanı Enisül Hak, BBC'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdül Hamid'in, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere tecavüz suçlarına müebbet hapis yerine idam cezası getiren bir kararname yayımlayacağını söyledi.

Başkent Dakka ve diğer kentlerdeki protesto dalgası, geçen hafta sosyal medyada bir toplu tecavüz videosunun yayımlanmasından sonra başladı.

'Parayı alamayınca toplu tecavüz videosunu yayı**m**ladılar'

2 Eylül'de güneydeki Noahali kentinde tecavüze uğrayan kadının ifadesine göre, saldırganlar kendisinden para istedi. Kadın bunu kabul etmeyince saldırganlar görüntüleri yayımladı.

Ülkede infial yaratan görüntülerin yayınlanmasından sonra sekiz kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'in tarihinde cinsel şiddete karşı ilk kez bu kadar büyük çaplı ve uzun süreli protesto eylemlerinin düzenlendiği belirtiliyor.

'Hüküm giyme oranı yüzde 1'in altında'

Kadınların öncülüğündeki protestolarda "Tecavüzcüleri Asın", "Tecavüzcülere Merhamet Göstermeyin" sloganları atıldı.