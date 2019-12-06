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Bangladeş’te karakolda soğan satışı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bnagladeş’te yaklaşık 2 aydır sürekli artan soğan fiyatlarının düşürülmesi ve vatandaşların stokçulara mahkum olmaması için ülkenin en büyük ikinci kenti Chittagong’da bulunan kararkollarda soğan satışına başlanacak.Hindistan’ın muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle Eylül ayından itibaren Bangladeş’e soğan göndermeyi yasaklamasının ardından Bangladeş’te başlayan soğan krizi devam ediyor.

Bangladeş’te karakolda soğan satışı başlıyor

Bnagladeş’te yaklaşık 2 aydır sürekli artan soğan fiyatlarının düşürülmesi ve vatandaşların stokçulara mahkum olmaması için ülkenin en büyük ikinci kenti Chittagong’da bulunan kararkollarda soğan satışına başlanacak.
Hindistan’ın muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle Eylül ayından itibaren Bangladeş’e soğan göndermeyi yasaklamasının ardından Bangladeş’te başlayan soğan krizi devam ediyor. Yasağın ardından kilosu 30-35 Taka’ya (2-2.5 TL) satılan soğanın 240-250 Taka’ya (16-17 TL) satılmaya başlaması ve stokçuların yerli üreticilerden aldıkları soğanı depolamasıyla kriz giderek derinleşti. Soğan fiyatlarının düşürülmesi adına Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından atılan adımlar başarısızlıkla sonuçlanırken yetkililer yeni önlemler için kolları sıvadı. Bangladeş Hükümeti ise krizi çözmek adına uluslararası soğan pazarlarına yönelirken Türkiye, Mısır, Myanmar’dan tonlarca soğan ithal etti. Ancak atılan adımlar soğan fiyatını düşürmeye yetmedi.
Soğan fiyatlarının yükselmesi nedeniyle politikasının yetersiz olduğu gerekçesiyle suçlanan hükümet, büyükşehirlerde tanzim çadırı kurarak vatandaşın soğanı daha ucuz almasını sağlamaya çalışıyor.

Her gün 5 tona kadar soğan satılacak
Chittagong Büyükşehir Polisi (CMP) tarafından vatandaşlara soğan satışı yapılması kararı alındı. Kentte bulunan tüm karakollarda her gün 1 ila 5 tona kadar soğan satılacak. Soğan krizinin son bulması amacıyla alınan karar kapsamında bir kilo soğan 45 Taka’ya (3 TL) alıcı bulacak.
CMP Komiser Mahbubur Rahman, “Polis Kadınlar Refah Derneği adına bir hafta boyunca vatandaşlara bu hizmeti sunacağız. Amacımız, sürekli yükselen soğan fiyatını biraz da olsa indirmek, stokçulara karşı bir direniş göstermek ve vatandaşlara hizmet etmek. Bölgemizde bulunan Kotwali, Khulshi, Pahartali, Chandgaon ve EPZ karakollarında bu hizmet verilecek. Bir vatandaş günde en fazla 1 kilo soğan alabilecek. Yarından itibaren bu hizmete başlayacağız” dedi.

Bangladeş’te karakolda soğan satışı başlıyor

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