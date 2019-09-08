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Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te yürütülen bir çalışma, şubat ila ağustos aylarında yıldırım isabet etmesi sonucu 6'sı çocuk 246 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını ortaya koydu.

Çalışmada, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun tarlalardan çeltik topladıkları sırada öldüğü ve en fazla can kaybının, Satkhira bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Çalışma, "Toplumu Kurtarma ve Gök Gürültülü Fırtına Bilinçlendirme Forumu" isimli yerel bir kuruluş tarafından yürütüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Yıldırım

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