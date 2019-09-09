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Bangladeş'teki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle 716 kişi hastanelere başvurdu - Yıl başından beri 77 bin 230 vaka kaydedildi

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 716 kişinin hastanelere başvurduğu ve yıl başından bu yana görülen vaka sayısının 77 bin 230'a yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 300'ü başkent Dakka'da olmak üzere 716 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-9 Eylül tarihlerinde kaydedilen vaka sayısının ise 77 bin 230 olduğu, bu vakalardan 60'ının ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 3 bin 91 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 140 civarında olduğunu ileri sürüyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Bangladeş dang humması salgını

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