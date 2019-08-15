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Bangsamoro, Türkiye'nin devlet tecrübesinden yararlanmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim: - "İnşallah Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin devlet tecrübesi çok fazla"

KAAN BOZDOĞAN - Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim, Moro Müslümanlarının Osmanlı döneminden bu yana Türkiye'nin desteğini yakından hissettiğini belirtirken, bölge yönetiminde Türkiye'nin devlet tecrübesinden istifade edeceklerini kaydetti.

Filipinler'de Moro Müslümanlarının yarım asrı aşkın süren özgürlük mücadelesinin ardından özerklik elde edilen Bangsamoro'da, bölge yönetimi halkın refahını ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak politikalar üretmek için çalışmalar yürütüyor.

AA muhabirini sorularını yanıtlayan İbrahim, özerklik referandumuna katılımın yüzde 90 olduğunu, kazanılan başarının halkı mutlu ettiğini söyledi.

Filipinler Cumhuriyeti ile ilişkilerin iyileştirildiğini, Bangsamoro'nun özgürlüğüne kavuştuğunu ve bölge halkının "ahlaklı devlet"in temellerini attığını aktaran İbrahim, seçim öncesinde ortaya konulan hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Referandum öncesinde kalkınma planlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını, seçim sonrasında kalkınma hamlelerinde çıtayı daha da yükselttiklerini kaydeden İbrahim, bölge halkına hakkettiği değeri vereceklerini belirtti.

Bangsamoro'da 2022 yılında genel seçim yapılacağını anlatan İbrahim, parti olarak genel seçime katılacaklarını ancak yerel seçime katılım konusunu henüz netleştirmediklerini ifade etti.

İbrahim, gruplarla diyalog kurarak bölgeyi silahsızlaştırmaya başladıklarına ve hazırlanan antlaşmanın imzalanması sonrasında silahların tamamen bırakılacağına dikkati çekti.

İbrahim, bölgedeki silahlı grupların silahlarını bıraktıktan sonra emniyet teşkilatına katılımlarının sağlanabileceği de kaydetti.

- "Türkiye'nin devlet tecrübesi çok fazla"

Moro Müslümanlarının Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin desteğini hep yanlarında hissettiğinin altını çizen İbrahim, birçok İslam ülkesinin Bangsamoro'ya yardım ettiğini ancak en gerçek ve samimi yardımların Türkiye'den geldiğini belirtti.

İbrahim, Osmanlı dönemindeki gibi Türkiye ile ilişkileri daha da ileri taşımak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin yönetim stratejini örnek aldıklarına işaret eden İbrahim, "İnşallah Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin devlet tecrübesi çok fazla." dedi.

Bangsamoro'da Müslümanların zafer kazandığına değinen İbrahim, dünyada demokrasiyle seçilmiş bazı Müslüman liderlerin darbeyle görevlerinden indirildiğini ifade ederek, bu durumun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

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