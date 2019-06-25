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Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Antalya’da turistleri bankamatik önünde yardım bahanesi ile 60 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polislerin çalışması sonucu yakalandı.Olay, Muratpaşa ilçesinde bir bankamatik önünde meydana geldi.

Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı

Antalya’da turistleri bankamatik önünde yardım bahanesi ile 60 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polislerin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, Muratpaşa ilçesinde bir bankamatik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı ülke vatandaşı turistlere kartlarını kullanırken yardım etmek bahanesiyle yaklaşan şüpheli şahıs, turistleri 60 bin TL dolandırdı. Turistler şahsın kendilerini dolandırdığını anladığında polise giderek şikayetçi oldu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, detaylı çalışma yaparak şahsın izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcı şahsın kullanmış olduğu beyaz renkli araç tespit edildi. Plaka takip sisteminden aracın izini süren ekipler, aracı Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde durdurarak içerisinde bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şahıs üzerinde yapılan incelemelerde 6 ayrı suçtan 20 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, araç üzerinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanıldığı tahmin edilen POS cihazı makinelerine el konulduğu ifade edildi.

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