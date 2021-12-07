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Bankanın camını kırarak içeri girdi, kameraları unuttu!

07.12.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir bankanın camını taşla kıran O.T., bankadan çaldığı 4 tablet ile kayıplara karıştı. Polis ekipleri, O.T.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bankanın camını kırarak içeri girdi, kameraları unuttu!

Olay, saat 04.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Yeşillik Caddesi'ndeki bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankanın önüne gelen O.T., bankanın kapısındaki camı taşla kırdı. İçeriye giren şüpheli, masaların üzerinde bulanan tabletleri alarak hızlıca bankadan çıkarak kaçtı. Bankanın alarm vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede bankanın önünde 1 tablet bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bankada çalışma yaparken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, O.T.'nin banka camını kırarak girdiği bankanın güvenlik kamerası olayı saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, camla bankanın camını kıran O.T. içeriye giriyor, daha sonra da masaların üzerinde bulunan tabletlere yöneliyor. O.T.'nin masa üzerinden aldığı tablet aldığı görülüyor.

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Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, O.T.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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