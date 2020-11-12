HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bankaya yatırdıkları paranın içinden 4 adet sahte para çıktı

Bankaya yatırdıkları paranın içinden 4 adet sahte para çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:13 | Son Güncelleme

Samsun’da bankaya para yatırmak isteyen karı-kocanın yatırmak istedikleri paranın içinden 2 adet 100’lük, 2 adet de 50 liralık sahte para çıktı.

Samsun’da bankaya para yatırmak isteyen karı-kocanın yatırmak istedikleri paranın içinden 2 adet 100’lük, 2 adet de 50 liralık sahte para çıktı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındılar.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ile eşi A.D. yaklaşık bir yıldır biriktirdikleri 64 bin 665 lira parayı yatırmak için bankaya götürdüler. Parayı teslim alan banka görevlisi içinde 2 adet 100 liralık banknot ile 2 adet 50 liralık banknot sahte para olduğunu tespit edince polise haber verdi. İfadeleri alınmak üzere polis tarafından gözaltına alınan karı-koca söz konusu sahte paranın kurban satışından kendilerine verildiğini söylediler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugünYasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı
Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.