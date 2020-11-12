Bankaya yatırdıkları paranın içinden 4 adet sahte para çıktı

Samsun’da bankaya para yatırmak isteyen karı-kocanın yatırmak istedikleri paranın içinden 2 adet 100’lük, 2 adet de 50 liralık sahte para çıktı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındılar.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ile eşi A.D. yaklaşık bir yıldır biriktirdikleri 64 bin 665 lira parayı yatırmak için bankaya götürdüler. Parayı teslim alan banka görevlisi içinde 2 adet 100 liralık banknot ile 2 adet 50 liralık banknot sahte para olduğunu tespit edince polise haber verdi. İfadeleri alınmak üzere polis tarafından gözaltına alınan karı-koca söz konusu sahte paranın kurban satışından kendilerine verildiğini söylediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

