HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Banksy: Filistinliler gizemli sokak sanatçısına Beytüllahim'de sergi açarak teşekkür etti

Banksy: Filistinliler gizemli sokak sanatçısına Beytüllahim'de sergi açarak teşekkür etti

29.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Banksy'nin hep kendilerini şaşırttığını söyleyen Filistinliler eserlerinin fotoğraflarından bir sergi açtıkları sanatçıya bir de sürpriz mesaj yollayıp, bölgeye desteği için teşekkür ettiler.

Banksy: Filistinliler gizemli sokak sanatçısına Beytüllahim'de sergi açarak teşekkür etti

Filistinliler, dünyaca ünlü gizemli İngiliz sokak sanatçısı ressamı Banksy'ye bölgede turizmin gelişmesine katkılarından dolayı şükranlarını sunmak amacıyla sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Kimliğini gizli tutan sanatçının 20 eserinin Filistinli fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğrafları, Batı Şeria'da Beytüllahim'in merkezindeki Manger (Yemlik) Meydanı'nda sergilendi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Beytüllahim'deki sergiyle eş zamanlı olarak, Banksy'nin dört duvar resmi yaptığı Gazze Şeridi'nde bir araya gelen sanatçılar ise sahildeki kumsala "Teşekkürler Banksy" yazdılar.

Etkinliğin düzenleyicisi turizm rehberi Yamen Elabed, Banksy'ye mesaj niteliğindeki video klibinde "Banksy hep bize sürpriz yapar, ben de bugün ona sürpriz yapmak istedim" dedi.

Elabed, sergiyi "Banksy'ye desteği için şükran duyduğumuzu göstermek için" düzenlediğini söyledi ve Banksy'nin eserlerinin "alternatif turizmi" teşvik ederek Filistin ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Salgın dolayısıyla çok az sayıda turistin bulunduğu kentteki açık hava sergisini hemen tümü yerli halktan 300 civarında kişi gezdi.

Gelen herkese üzerinde bir Banksy resminin baskısı olan maskeler dağıtıldı.

'Koronavirüs salgını Batı Şeria'yı kötü vurdu'

Koronavirüs salgınının kentin ve bölgenin turizme dayalı ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu anlatan sergi düzenleyicisi Elabed, "Bu şehir turizmle ayakta duruyor. Otellerin, hediyelik eşya dükkanlarının, lokantaların, tur şirketlerinin kapanmasıyla, rehberlik yapan ben de dahil çok kişi işsiz kaldı. Turizmin yeniden başlamasını bekliyoruz" diyor.

Sergiyi izleyen Eyüb Ali adındaki bir taksi şoförü Banksy'nin eserlerinin esasen İsa peygamberin doğum yeri olarak kabul edilmesi itibarıyla Hristiyanlar için önemli bir hac bölgesi olan Beytüllahim'deki turizme yeni bir boyut kattığını söyledi.

"Turistler Beytüllahim'i sadece İsa'nın doğduğu yer, Nativity (Doğuş) Kilisesi ile tanıyor. Bunlarla gurur duyuyorum ama Banksy 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'nın da görünür olmasını istiyor" dedi.

Banksy'nin Filistinle ilişkisi

Banksy geçen ay üç resmini Londra'da açık artırmayla satmış ve elde ettiği 2 milyon 200 bin sterlini (2 milyon 882 bin dolar) Beytüllahim'deki bir hastaneye bağışlamıştı.

Bundan 15 yıl önce Filistin topraklarındaki ilk eserini yaptığından bu yana Banksy'nin resimleri Beytüllahim'in turistik çekim noktaları haline geldi

Banksy'yi İsrail-Filistin meselesini "basite indirgemekle" ya da yerel sanatçıları gölgelemekle suçlayanlar da oldu. Sanatçı ve eserleri farklı açılardan gerek Filistinli gerekse İsraillilerden eleştiriler aldı.

Beytüllahim'deki Aida mülteci kampındaki sanat kuruluşu Alrowwad Kültür ve Sanat Merkezi'nin yöneticisi Abdülfettah Abusrur, "Banksy'yi bir sanatçı olarak çok beğeniyorum ve eserlerini seviyorum. Ama bazı resimlerini naif buluyorum" diyor.

Banksy'nin Beytüllahim'deki The Walled Off Hotel'de bir duvara yaptığı, bir İsrail askeriyle bir Filistinli sivili yastıklarla dövüşürken gösteren tablosunu örnek vererek, meselenin bireyler arasında bir savaş değil işgal sürdükçe devam edecek bir adaletsizlik olduğunu vurguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Yürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir aradaYürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir arada
Google radikal değişiklikleri birinci ağızdan açıkladı! Google radikal değişiklikleri birinci ağızdan açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanuni Sultan Süleyman’a aitmiş! 487 yıllık kitabenin sırrı çözüldü
Kanuni Sultan Süleyman’a aitmiş! O kitabenin sırrı çözüldü
Yürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir arada
Yürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir arada
90 yıl önce 'hava gelmiyor' diye yıkılmıştı! Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce 'hava gelmiyor' diye yıkılmıştı! Yeniden inşa edilecek
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar! 10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...
10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...
Adıyaman'da 3 gün hastalığı ortaya çıktı! Sineklerin ısırdığı hayvanlar telef oldu
Sineklerin ısırdığı 16 hayvan telef oldu!
Ormana yerleştirdi! Fotokapana belgesellik görüntüler takıldı
Ormana yerleştirdi! İşte vahşi doğanın görünmez yüzü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.