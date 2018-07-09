Banu Alkan duruşu moda oldu! Yeni trend: Barbie pozu

Bir ayağı diğer ayağın önüne yerleştirerek ve parmak uçlarınızda durarak verdiğiniz bu poz, 'Barbie pozu' olarak adlandırılıyor.

Kardashian kardeşler, Bella Hadid ve Victoria's Secret mankenlerinin uyguladığı bu yöntem şimdi moda haline geldi.

Zayıf bir gövde, ön plana çıkan kalçalar, daha uzun bacaklar ve bacakların gerilmesiyle ortaya çıkan kaslar nedeniyle birçok kadının tercih ettiği akımı bu yaz sık sık görecek gibiyiz.

Bu duruş şimdilerde moda oldu ancak biz yıllardır Banu Alkan'da görmeye aşinayız.