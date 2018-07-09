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Banu Alkan duruşu moda oldu! Yeni trend: Barbie pozu

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Instagram kullanıcıları bu kez 'Barbie pozu' adını verdikleri yeni bir akımın peşinde. Daha uzun boylu görünmek ve kalçaların daha çıkık görünmesi için birçok kadın ayak uçlarında poz veriyor. Özellikle Avustralyalı kadınların ilgi gösterdiği bu pozu, biz yıllardır Banu Alkan'da gördüğümüz için pek yabancı gelmiyor.

Banu Alkan duruşu moda oldu! Yeni trend: Barbie pozu

Bir ayağı diğer ayağın önüne yerleştirerek ve parmak uçlarınızda durarak verdiğiniz bu poz, 'Barbie pozu' olarak adlandırılıyor.

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Kardashian kardeşler, Bella Hadid ve Victoria's Secret mankenlerinin uyguladığı bu yöntem şimdi moda haline geldi.

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Zayıf bir gövde, ön plana çıkan kalçalar, daha uzun bacaklar ve bacakların gerilmesiyle ortaya çıkan kaslar nedeniyle birçok kadının tercih ettiği akımı bu yaz sık sık görecek gibiyiz.

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Bu duruş şimdilerde moda oldu ancak biz yıllardır Banu Alkan'da görmeye aşinayız.

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