Banyo yaptıktan sonra bunları yapmayı sakın unutmayın! Erken yaşlanmamak için mutlaka uygulamalısınız

Her cildin yapısı diğerlerinden farklı. Bu sebeple cildinize en iyi gelen bakım önerilerini ve ürünlerini siz bilirsiniz. Ama hangi yaşta olursanız olun, dikkat etmeniz gereken ilk şey, zararlı ve kimyasal maddelerle cildinizi pek muhatap etmemek! Ve bazı püf noktalara dikkat etmek. Banyodan sonra sıcak suyun etkisiyle açılan gözenekleriniz ve yumuşayan cildiniz, hemen sıkılaşacağı için banyo sonrası cilt bakımına hemen başlamanızda yarar var! İşte keyifli bir banyodan sonra uygulamanız gereken cilt bakımı önerileri...

PEELİNG

Vücudunuzdaki en ince deri tabakası yüzünüzde bulunur. Bu sebeple sıcak suyun zararlı etkilerinden kurtulabilmek için ilk önce yüzünüzü tekrar canlandırmalısınız. Doğal bir peeling ile yüzünüzü ölü derilerden arındırabilir, daha sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Kullandığınız peelingi bir yüz temizleme fırçasıyla yumuşak hareketlerle uygulayabilirsiniz. Mümkün olduğunca doğal ürünler kullanmaya özen gösterin!

TONİK

En güzel tonik, katkısız gül suyu! Hatta gül suyunu buz kalıplarına döküp dondurursanız ve bunları banyodan sonra yüzünüzde gezdirerek eritirseniz, cildinizin ferahladığını ve canlandığı hissedebilirsiniz! Ama direkt olarak buz küplerini yüzünüze sürmek uyuşturabilir, temiz bir beze sararak da bu işlemi yapabilirsiniz.