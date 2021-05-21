Banyo yaptıktan sonra bunları yapmayı sakın unutmayın! Erken yaşlanmamak için mutlaka uygulamalısınız

Her cildin yapısı diğerlerinden farklı. Bu sebeple cildinize en iyi gelen bakım önerilerini ve ürünlerini siz bilirsiniz. Ama hangi yaşta olursanız olun, dikkat etmeniz gereken ilk şey, zararlı ve kimyasal maddelerle cildinizi pek muhatap etmemek! Ve bazı püf noktalara dikkat etmek. Banyodan sonra sıcak suyun etkisiyle açılan gözenekleriniz ve yumuşayan cildiniz, hemen sıkılaşacağı için banyo sonrası cilt bakımına hemen başlamanızda yarar var! İşte keyifli bir banyodan sonra uygulamanız gereken cilt bakımı önerileri...
Vücudunuzdaki en ince deri tabakası yüzünüzde bulunur. Bu sebeple sıcak suyun zararlı etkilerinden kurtulabilmek için ilk önce yüzünüzü tekrar canlandırmalısınız. Doğal bir peeling ile yüzünüzü ölü derilerden arındırabilir, daha sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Kullandığınız peelingi bir yüz temizleme fırçasıyla yumuşak hareketlerle uygulayabilirsiniz. Mümkün olduğunca doğal ürünler kullanmaya özen gösterin!
En güzel tonik, katkısız gül suyu! Hatta gül suyunu buz kalıplarına döküp dondurursanız ve bunları banyodan sonra yüzünüzde gezdirerek eritirseniz, cildinizin ferahladığını ve canlandığı hissedebilirsiniz! Ama direkt olarak buz küplerini yüzünüze sürmek uyuşturabilir, temiz bir beze sararak da bu işlemi yapabilirsiniz.
Yüzünüze, duştan sonra haftada bir ya da iki kez uygulayacağınız maske, gözeneklerinizi açar ve cildinizi sıkılaştırır. Eğer cildiniz çok kuru değilse, maske yerine organik sabunları da kullanabilirsiniz. Eğer kuruluktan yana şikayetiniz varsa sabunu önermiyoruz!
Cildinize yapacağınız en büyük iyilik, şüphesiz ki nemlendirmek! Nemli bir cilt, daha sağlıklı ve ışıltılı görünür. Unutmayın ki kırışık oluşumunun önündeki en büyük engellerden biri de cildin sürekli olarak nemli kalması! Tabii bütün bu cilt bakımlarını, bol su içerek desteklemeyi unutmayın!
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