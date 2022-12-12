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Banyonuzu misler gibi kokutacak yöntem! Daha önce hiç duymamıştınız

12.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin içerisinde bulunan bazı alanların temizliğine ve kokusuna oldukça önem vermek gerekiyor. Banyolar hem giderlerden hem de tuvaletlerden gelen kokular nedeniyle pis kokabiliyor. Banyodaki istenmeyen kokuları geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde yapabileceğiniz basit hileyle banyonuzu misler gibi kokutabilirsiniz.

Banyonuzu misler gibi kokutacak yöntem! Daha önce hiç duymamıştınız

Banyonuzu ne kadar temizlerseniz temizleyin kötü kokulardan arındıramıyorsanız bu şikayeti yaşayan tek kişi değilsiniz. Birçok kişi banyoyu daha güzel kokutmak için çeşitli yöntemler arıyor. Bu problemi aşmak için ilk iş olarak sevdiğiniz bitkisel bir yağı aktardan almanız gerekiyor. Ardından banyonuzu misler gibi kokutacak yöntemi deneyebilirsiniz.

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BANYOYU TEMİZ KOKUTMAK İÇİN

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Tek ihtiyacınız olan bir tuvalet kağıdı rulosu – dolu olması bile gerekmiyor – ve biraz esansiyel yağ. Diğer kokuları aşabilecek narenciye kokularını deneyin, ayrıca “temiz” bir kokusu var. Karton tuvalet kağıdı rulosunun içine beş damla yağ damlatın ve bu kadar ! Banyonuz hoş ama çok yoğun olmayan bir narenciye aurası veya hangi kokuyu seçerseniz seçin. Bu yöntemi denerken yağın tuvalet kağıdının kendisine bulaşmamasına dikkat edin. Birçok uçucu yağ cildi tahriş edebilir, özellikle de hassas alanları.

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