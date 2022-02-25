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Banyoyu ve mutfağı temizlerken bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz! Bu tüyolar sayesinde doğrusunu öğrenebilirsiniz...

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pırıl pırıl olmuş temiz mutfak ve banyo herkesin arzusu. Bunun için fazla zaman harcıyor olmanıza rağmen birtakım hatalar yapıyor olabilirsiniz. Bulaşık makinesini kullanırken yapılan hatalardan banyo aynasını silerken yapılan yanlışlara kadar dikkatten kaçan birçok şeyi sizler için bir araya getirdik. Haydi, detaylara bir göz atalım.

Banyoyu ve mutfağı temizlerken bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz! Bu tüyolar sayesinde doğrusunu öğrenebilirsiniz...

Gün içinde sıkça kullanılan mutfak ve banyo mikropların üremesine elverişli yerlerin başında yer alıyor. En hijyenik şekilde temizlediğinizi düşünseniz bile gözünüzden kaçması muhtemel olan 5 hatayı açığa kavuşturduk. Bunlara dikkat ettikten sonra mutfak ve banyonuz çok daha temiz ve hijyenik olacak. Sık sık yapılan hataları incelemeye ne dersiniz?

BULAŞIK MAKİNESİNİ ÇOK DOLDURMAK

Tek seferde çok fazla bulaşığı yıkamak istiyor olabilirsiniz. Ancak bu yöntem, bulaşıklarınızı tam olarak temizlemez. Tüm kirlileri tıkış tıkış bulaşık makinesine doldurmayın. Bulaşıklarınızı sırayla dizin ve makinenizin alacağı kadar bulaşık koyun.

BULAŞIK SÜNGERİNİ DEZENFEKTE ETMEMEK

Mutfakta en çok kullanılan bulaşık süngerini suyun altına tuttuğunuz zaman temizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak gerçek hiç öyle değil. Birçok mikrobu içinde barındıran süngeri en iyi şekilde temizlemek için ilk önce sıcak suya batırın ve ardından 1 dakika boyunca mikrodalgaya koyun. Böylece bulaşık süngeriniz en iyi şekilde dezenfekte olacak.

BIÇAK VE YAPIŞMAZ TAVALARI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN

Ne olduğuna dikkat etmeden her şeyi bulaşık makinesinde yıkıyorsanız bundan sonra ne koyduğunuza dikkat etmenizde fayda var. Bıçaklar, bulaşık makinesinde yıkandıklarında keskinliklerini yitirirler. Bunun önüne geçmek için sabun ve ılık suyla elinizde yıkamalısınız. Yapışmaz tavalar ise bulaşık makinesinde yıkandıklarında ömürleri kısalır. Çok yüksek sıcaklıktaki su, tavanın yapışmaz kaplamasını kolayca aşındırır.

SPREY TEMİZLEYİCİYİ DOĞRUDAN AYNAYA SIKMAK

Banyo aynasını silerken sprey temizleyici doğrudan aynaya sıkmak yanlış bir yöntem. Bu, aynada siyah lekelerin oluşmasına neden olabilir. Spreyi önce beze sıkın ve ardından aynanızı yukarıdan aşağıya doğru “S” şeklinde silin.

TUVALET FIRÇASINI ISLAKKEN YERİNE KOYMAK

Temizlik sırasında tuvalet fırçasını kullandıktan sonra ıslakken hemen yerine koymak sık yapılan hatalardan biri. Islak fırça, doğrudan kapalı bir yere konulduğunda bakteri ve mikroplar hızlıca ürer. Bunun önüne geçmek için fırçayı ıslakken klozetin kapağına sıkıştırın ve yaklaşık 10 dakika kuruması için bekleyin. Ardından yerine koyun.

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