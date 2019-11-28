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Bar önündeki cinayete müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Samsun’da gece yarısı barın önünde başından silahla vurulan bir kişinin ölümüyle ilgili tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezası çarptırıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda şubat ayında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da gece yarısı barın önünde başından silahla vurulan bir kişinin ölümüyle ilgili tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezası çarptırıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda şubat ayında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.’yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Hüseyin G. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı ve yargılanması sona erdi. Mahkeme, Hüseyin G.’yi adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasının yanı sıra silahtan 1 yıl 10 ay ile 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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