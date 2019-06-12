Bar Refaeli Antalya’da podyuma çıktı

Antalya’da 27’ncisi düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Bar Refaeli, 4 elbisenin tanıtımını yaptı. Defile, kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük moda şovu olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran’da Antalya’da başladı. Etkinlikte dünyaca ünlü top model Bar Refaeli, baş manken olarak podyuma çıktı. Dosso Dossi Fashion Show Anfaş Antalya Expo Center’da kurulan podyumda, Bar Refaeli’ye Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik etti. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer aldı.

Defilede podyuma ilk çıkan siyah elbisesi ile Refaeli oldu. Podyumda yürüyenlerden en çok alkış alan ise çocuklar oldu.

Podyumda ayrıca bu yıla özel ışıklı kostüm gösterisi de yapıldı.



