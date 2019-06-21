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Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

AĞRI'da, Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.

Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'da, Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzungün köyü Halife Mezrası'nda meydana geldi. Mezrada oturan Recep (9) ile Yunus Aydar kardeşler Patnos Baraj Gölü'nde balık tutmaya gitti. Yunus, balık yakalamak için girdiği gölde, iddiaya göre bataklığa saplandı. Ağabeyinin suda çırpındığını gören Recep, mezraya giderek yardım çağırdı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, gölün içinde Yunus'un hareketsiz halde yattığını gördü. Göle giren ekipler, Yunus'u çıkardı. Yapılan kontrolde Yunus Aydar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Aydar’ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılıp, savcının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğulduBaraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

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