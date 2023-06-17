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Baraj gölünde facia! Biri 10, diğeri 11 yaşındaydı...

17.06.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da, serinlemek için baraj gölüne kuzenler Elif (11) ve Ceren Bağdu (10), boğuldu. İki kuzenin suda gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, hemen göle atlayıp kuzenleri sudan çıkarsa da iki çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baraj gölünde facia! Biri 10, diğeri 11 yaşındaydı...

Kahreden olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy yakınında bulunan Batman Baraj Gölü’ne giren Elif Bağdu ve kuzeni Ceren Bağdu, bir süre sonra gözden kayboldu.

YAKINLARI GÖLE ATLAYIP SUDAN ÇIKARDI

Durumu fark eden yakınları hemen göle atlayarak kuzenleri sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İki kuzen de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Batman baraj gölü boğulma

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