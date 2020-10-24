Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı

Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında su yüzeyinde gruplar halinde hareket eden sazan balıkları görenleri şaşırttı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar yetkilileri harekete geçirdi. Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi. Balıkların toplu halde hareket ettiğini gören vatandaşlar ilk kez bu şekilde bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Ayvalı Baraj Gölü'ndeki su seviyesindeki azalma da gözle görülür hale geldi. Balıkların toplu halde hareket etme görüntülerini değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, mevsimsel değişiklerle balıkların suda farklı hareket haline girdiğini söyledi. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri olduğunu belirten Murat Arslan şunları söyledi:

"SOSYAL NEDENLERİ VAR"

Balıklar sucul ortamlarda topluluk oluşturabilirler. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri var. Üreme amaçlı bir araya gelme, en önemlisi beslenme davranışı olarak topluluk oluşturma var. Siz normal süreç içerisinde bir baraj gölünün kenarına gittiğiniz zaman kitleler halinde topluluk oluşturmuş balıkları muhtemelen göremiyorsunuzdur. Özellikle yaz ayları içerisinde su tabakalaşması oluşup stabil bir durum oluştuğunda bunu pek göremiyorsunuzdur. Hakeza kışları da böyle bir durum göremiyorsunuzdur ki bu dönemde baraj göllerinde özellikle suyun alt kısımları daha sıcaktır, üst kısımları daha soğuktur. Çünkü atmosferle direk ilişki içerisinde olduğu için dolayısıyla orada balıklar daha alt kısımlardadır. Yazın da suyun üst tabakaları sıcaklık açısından balıkların yaşam sınırlarını zorlayacak kadar sıcak olabilir. Daha aşağılarda görünmeleri mümkündür.