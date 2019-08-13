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Baraj suları çekilince eski köy yeniden göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı - Önceki yıllarda sadece minarenin görüldüğü yerleşim yerinin eski sakinleri, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan köylerine bakıp geçmişi yad ediyor - Zamanında gezdikleri sokaklara, kaldıkları evlere, gittikleri camiye ve kullandıkları köprüye bakan vatandaşlar, bölgeye gelen ziyaretçilere de eski köylerini tanıtıyor

SITKI YILDIZ / HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı'da Yazıcı Barajı suları altında kalan ve sadece minaresi görülen eski Başçavuş köyü, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Son yılların en sıcak döneminin yaşandığı bölgede, tarım arazilerinin de yoğun olarak sulanması, baraj ve göletlerin su seviyesinin düşmesine yol açıyor.

Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu Ağrı'da, Yazıcı Barajı'nın su seviyesi de yaklaşık 5 metre düştü. Barajın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş köyü de suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Özellikle ilkbahar ve kış aylarındaki görselliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan baraj gölü, şimdilerde ise çekilen suların ortaya çıkardığı manzarasıyla ilgi görüyor.

- Ziyaretçilere eski köylerini tanıtıyorlar

Önceki yıllarda sadece minaresi su üzerinde kalan köyün eski sakinleri ise uzun zaman sonra sağlık ocağı, köprü, ev, ahır ve tandır evlerini de görme imkanı buldu.

Yerleşim yerinin eski sakinleri, suların çekilmesiyle ortaya çıkan köylerine bakıp geçmişi yad ediyor.

Zamanında gezdikleri köyün sokaklarına, kaldıkları evlere, gittikleri camiye, kullandıkları köprüye bakan vatandaşlar, ziyaretçilere de ortaya çıkan yerleşim yerinin bölümlerini tanıtıyor.

Göç eden kuş türlerinin de konaklama yeri olan baraj gölü, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

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