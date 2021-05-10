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  4. Barajda göletinde boğulan iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi! O detay yürekleri dağladı

Barajda göletinde boğulan iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi! O detay yürekleri dağladı

10.05.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da gezmek için evlerinden çıkan ve baraj göletinde cansız bedenleri bulunan Muhammet Sevim (13) ile aynı yaştaki Ahmet Betik'in cenazeleri bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Sınıf arkadaşı olan Sevim ve Bektik'in 19 Mart 2008 tarihinde aynı gün doğdukları ve ailelerinin tek erkek çocukları olduğu öğrenildi.

Barajda göletinde boğulan iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi! O detay yürekleri dağladı

Gökler köyünde oturan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik, dün saat 17.00 sıralarında gezmek için evden ayrıldı. İki çocuğun eve dönmemesi üzerine aileleri köy ve çevresinde arama başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu Muhammet Sevim'e ait bisiklet ve kıyafeti köydeki Bozkır Baraj Göleti kenarında bulundu.

ÜÇER METRE ARAYLA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İki çocuğun gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu çocukların cansız bedeni üçer metre arayla sudan çıkartıldı.

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İKİ ARKADAŞIN CENAZELERİ KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencisi olan Sevim ve sınıf arkadaşı Bektik'in aynı gün doğdukları öğrenildi. 5 kardeş olan Muhammet ile 3 kardeş olan Ahmet'in, evin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi. İki arkadaşın cenazeleri yapılan otopsinin ardından bugün köy mezarlığına getirildi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların ailesi ve köylüler katıldı.

İki arkadaşın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. (DHA)

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