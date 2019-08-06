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Barajda kaybolan genç çobanın cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi’ndeki Koçköprü Barajı’na giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

Barajda kaybolan genç çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi’ndeki Koçköprü Barajı’na giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu. Arkadaşlarının aileye haber vermesini ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, ambülansa konularak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ceset, buradaki işlemlerin ardından otopsi için Van Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

Barajda kaybolan genç çobanın cansız bedenine ulaşıldı

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