Barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu (2)

30 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kaybolan Hasan Sayılgan'ın yaklaşık 20 metre uzaklıkta ve 30 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sayılgan'ın cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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