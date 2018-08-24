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Barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

30 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU  Karaman'ın Ermenek ilçesinde, serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kaybolan Hasan Sayılgan'ın yaklaşık 20 metre uzaklıkta ve 30 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sayılgan'ın cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.   FOTOĞRAFLI 

Barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu (2)

30 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde kaybolan Hasan Sayılgan'ın yaklaşık 20 metre uzaklıkta ve 30 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sayılgan'ın cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

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