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Barajda ürküten görüntü! Deprem sonrası oluştu

06.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde devasa yarıklar oluştu. Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri tedirgin etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı üzerinde ise devasa yarıklar oluştu.

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DEPREM SONRASI OLUŞTUĞU BELİRTİLDİ

6 Şubat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri ürküttü.

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ÖZELLİKLE GÖVDE AKSI BÖLÜMÜNDE HASARIN OLUŞTUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Bölgede deprem sonrası incelemede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Sultansuyu Barajı'nın özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğunu belirtmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya baraj

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