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  4. Barakası yıkıldı, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Barakası yıkıldı, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

12.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan Ö.T. (40), daha sonra Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binasına giderek, binanın kapısına ateş açtı. Ö.T. kovalamacanın ardından yakalandı.

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağındaki bir barakada kalan Ö.T. adlı kadının barakası, bugün Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Bunun ardından Ö.T., saat 16.00 sıralarında pompalı tüfeğini alarak barakasının yıkılmasına neden olduğunu düşündüğü A.Y.’nin (49) yanına giderek ateş açtı. A.Y. bacağından, M.Ü. ise başından yaralandı.

Ayrıca Ö.T., Ş.U.’ya (52) ait otomobil ve yine aynı kişiye ait kıraathaneye pompalı tüfekle ateş ederek, hasar verdi.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan A.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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BELEDİYENİN EK HİZMET BİNASINA DA ATEŞ AÇTI

Ö.T. daha sonra Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binasına giderek, binanın kapısına ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan bir belediye personeli, Ö.T'nin ateş açması üzerine camdan kaçmak isterken ayağını burktu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası jandarma ekipleri şüpheli Ö.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Pompalı tüfekle dehşet saçan Ö.T. motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma ekipleri Ö.T.’yi av tüfeği ve 1 bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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