Baransu'nun MGK belgelerini ifşa davası... Dosya mütalaa için bir kez daha savcıda

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Geçtiğimiz celse mütalaasında davanın konusunun basın suçunu gerekçe göstererek dosyanın bu suça bakmakla görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep eden duruşma savcısı, bugünkü davada yeniden mütalaada bulunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21. duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Baransu SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Baransu'nun avukatı Yahya Engin, tutuksuz sanık Mehmet Şevki Çoban'ın avukatı Figen Çalıkuşu da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi MİT ve MGK'yı temsilen bir hazine avukatı da katıldı.