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Barış için buluşturulan husumetli aileler arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

13.04.2024 20:56
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde barışmaları için buluşturulan husumetli aileler arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

Barış için buluşturulan husumetli aileler arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İlçedeki kahvehanede dün husumetli aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Bazı mahalle muhtarları, bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesi'ndeki evde bir araya getirdi. Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

AA-20240413-34261558-34261556-DIYARBAKIRDA_BARIS_ICIN_BULUSTURULAN_HUSUMETLI_AILELER_ARASINDAKI_SILAHLI_KAVGADA_4_KISI_YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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