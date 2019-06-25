"Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin yönetiminin, ABD işbirliğinde Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayacak "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini belirtti.

Ureykat, Manama'da bugün başlayacak ekonomi çalıştayı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin söz konusu çalıştayı reddettiğini yineleyerek, "Refah ve barış için tek yol, özgür Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması, Filistin halkının bağımsızlık ve kendi kaderini belirlemedeki vazgeçilmez haklarını elde etmesi ve mültecilerin dönüşünün sağlanmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, adalet ve özgürlüğün tesisinin, işgal güçlerinin zorla dayattığı hukuk dışı prosedürleri tanımaktan değil, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk kararlarını uygulamaktan geçtiğini belirtti.

Filistin davasını ortadan kaldıran, halkın mevcudiyetini yok sayan her türlü planın kabul edilemez olduğunu, tartışmaya ya da müzakereye de açık olmadığını kaydeden Ureykat, "ABD yönetimi, Yahudi yerleşim birimlerini, İsrail'le normalleşmeyi ve hukuk dışı taraflı kararlarını, İsrail'in Filistin'deki işgalinin kalıcı olması için savunuyor." ifadelerini kullandı.