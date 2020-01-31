Barış Manço yenilenen vapurla anılıyor

İSTANBUL (AA) - Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço, sevenleri, müzisyenler ve müzikseverlerin bir araya geleceği kendi adını taşıyan vapurla düzenlenecek özel seferle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Şehir Hatları, 2 Şubat Pazar günü düzenleyeceği ücretsiz seferle, sevenlerini ünlü sanatçıyla buluşturacak. Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında, 7'den 77'ye "Barış Severler" bir araya gelecek.

Kadıköy-Beşiktaş iskelesinden 10.30'da, Beşiktaş-Kadıköy iskelesinden de 11.00'de hareket edecek olan Barış Manço Vapuru, 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne yanaşacak. Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri sanatçının unutulmaz eserlerini hep birlikte seslendirecek.

- Öğrenciler de Manço şarkıları seslendirecek

Her yıl geleneksel olarak şubat ayının ilk pazarında gerçekleştirilen organizasyon için Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuru, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleriyle yol alacak. Anma seferinde İSTEK Belde Okulları, Moda Mimar Sinan Lisesi Öğrencileri ve İz Manço "Barış Manço" şarkılarını yorumlayacak.