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Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

10.12.2020 18:34 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktası’nda, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır.

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktası’nda, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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