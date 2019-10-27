Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve sınır güvenliği kapsamında çok yoğun çalışmalar yaptığını belirterek, "Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekliydi ve çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi." dedi. Bakan Ersoy, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Nemrut'un zirvesine çıkarken yerli ve yabancı turistlerle de sohbet eden Ersoy, zirvedeki heykelleri inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda turizmi 81 ile yayma çalışmalarının olduğunu hatırlattı. Çalışmalar kapsamında bugün Adıyaman'a geldiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: "Adıyaman, eskiden özellikle yabancı turistler açısından turizmin en gözde noktalarından biriydi. Güneydoğu'daki terör olayları sırasında yanlış bir algı oluştu. Adıyaman'da aslında terör yoktu ama sanki terör varmış gibi algı oluştu. Şimdi bu algıyı düzeltip, Adıyaman'ın turizm açısından eski günlerine dönmesi için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz."

Bu yıl kullanılacak tanıtım filmlerinde özellikle Nemrut Dağı'na da yer verdiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti: "Bu tanıtım filmleriyle, dünyanın televizyon kanallarının en yoğun izlendiği 18 ülkesinde, sonrasında dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede yoğun şekilde bu sene tanıtmaya başlayacağız, kullanacağız bu görüntüleri. Bu anlamda Adıyaman'ın turizm açısından tekrar eski sayılarını yakalayıp, geçmesini hedefliyoruz. Biliyorsunuz biz artık noktasal turizm operasyonları dışında bölgeler oluşturuyoruz. 4-5'li gruplar halinde şehirleri tanıtıyoruz. Hepsinin birbirine sinerji de yaratması gerekiyor. Bu bağlamda Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya yakın olması da önemli. Bu gruplar içerisinde Adıyaman da yer alıyor. Bu tanıtım kampanyası kapsamında turistlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyoruz." - "Buraları tekrar turizm kentleri haline getirmemiz gerekiyor" Bakan Ersoy, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de değerlendirmede bulunarak, harekatın çok gerekli olduğunu söyledi. Turizmde anlık değil uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti: