HABER

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekatla ilgili sözde "bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığı, Kürt halkının yok edildiği" şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Meme kanserine dikkat çektilerMeme kanserine dikkat çektiler
'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi tanıtıldı'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı istanbul Propaganda Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.