Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin, Ekim ayı olağan toplantısının son birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemin birinci maddesi olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına hazırlanan ortak bildiri metni okunarak, harekata destek verildi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı belirtilen bildiride, bu harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sınırın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun Türkiye için oluşturduğu tehditin çok açık şekilde görülebileceği dile getirilen bildiride, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." ifadesi kullanıldı.