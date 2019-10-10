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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

'FIRAT KALKANI' BÖLGESİNDE BOMBALI SALDIRI 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından elindeki bölgeleri kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/PYD, Suriye içinde bombalı saldırı düzenledi.

'FIRAT KALKANI' BÖLGESİNDE BOMBALI SALDIRI

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından elindeki bölgeleri kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/PYD, Suriye içinde bombalı saldırı düzenledi. 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Halep'e bağlı El Bab kasabasında terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü motosiklet patlatıldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen saldırı, paniğe neden oldu. Saldırıda yaralan çok sayıda sivil, olay yerine sevk edilen polis araçlarıyla hastaneye götürüldü.
TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında TSK ve SMO birliklerinin Fırat'ın doğusundaki ilerleyişi de devam ediyor. Askerlerin ilerleyişi sırasında Tel Abyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristlerin Akçakale'deki sivil yerleşim alanlarını hedef almasının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri karşılık verdi. Savaş uçaklarının da destek verdiği müdahale sonrası belirlenen terör hedefleri, ateş altına alındı. Tel Abyad'ın her yerinden siyah dumanlar görüldü. Zaman zaman teröristlerin havan ve roketli saldırısı, topçu birliklerinin de Tel Abyad'daki terör hedeflerini tank, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alması sürüyor.
Sınıra yakın noktalardaki iş yerleri kapatılırken, polis ekipleri de sokaklarda sivilleri dolaşmamaları konusunda uyarıyor. Belediye hoparlörlerinden de sık sık yolların olası acil durumlar için açık tutulması, bölge sakinlerinin güvenli gördükleri barınak ve sığınaklara girmesi yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/AKÇAKALE (Şanlıurfa)- GAZİANTEP, (DHA)

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