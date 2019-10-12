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Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

AKÇAKALE’YE HAVAN VE ROKET SALDIRISI Barış Pınarı Harekatı’nın dördüncü gününde Tel Abyad’daki PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen roket ve havan mermileri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü.

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)

AKÇAKALE’YE HAVAN VE ROKET SALDIRISI
Barış Pınarı Harekatı’nın dördüncü gününde Tel Abyad’daki PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen roket ve havan mermileri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü. Roketlerden birisi gazetecilerin de kaldığı otelin yakınında Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir evin avlusuna isabet etti. Avluda patlayan roketin şarapnelleri duvarda hasara yol açıp, camların kırılmasına neden oldu. Çevrede bulunanlar panik içerisinde kendilerini korunaklı alanlara attı.
İlçeye düşen diğer dört havan ve roket mermisi ise infilak etmedi. Havan mermisi ve roketlerin güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi. Bu arada, roketin yakınlarına düştüğü otelde kalan gazeteciler de büyük korku yaşadı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Akçakale’de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırının yapıldığı terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı.
İnsansız hava araçları ve yerel istihbarat elemanlarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda teröristlerin kullandığı mevzi, sığınak ve tüneller, obüsler ile vurularak bir bir imha ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)

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