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Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, NUSAYBİN'DE İiçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Mardin'in Nusaybin ilçesine gelerek incelemede bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, NUSAYBİN'DE
İiçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Mardin'in Nusaybin ilçesine gelerek incelemede bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin ilçesinde YPG'li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yere geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dün ve önceki gün hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlara "Sabırlı olacağız" dedi.

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)
FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (6)

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