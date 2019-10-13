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Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)

AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI
Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan saldırının ardından evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Saldırı sonrası teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.
Öte yandan Telabyad ilçe merkezinin dış mahallelerinde silah sesleri duyulmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)

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