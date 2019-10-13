Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (5)

SURUÇ’A HAVANLI SALDIRI
'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
PYD/YPG'li teröristlerce 11 Ekim Cuma günü Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, yine Çaykara köyüne düşmüş, saldırıda 3 sivil şehit olmuştu.
Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)
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