HABER

"Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray: - "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etti.

Bu başarının diplomasi ile tamamlanması gerektiğini belirten Çıray, Barış Pınarı Harekatı'nı meşru kılanın, milli güvenliğin tehlikeye girmesi olduğunu kaydetti. Çıray, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çünkü AKP iktidarının 2012'den bu yana uyguladığı yanlış dış politikaları ile alevlendirdiği Suriye iç savaş süreci sonunda gelinen noktada vatanımız, sınır güvenliğini çok aşan bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Bu tehdit ve tehlikenin bertaraf edilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye sokulması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez."

- "Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları yakından takip edilmeli"

Çıray, Türk ve dünya kamuoyu olarak Barış Pınarı Harekatı'na odaklanıldığını, ancak 30 Ekim 2019'da Cenevre'de 150 kişilik bir heyetle Suriye Anayasa Komitesi'nin toplanacağını hatırlattı.

Suriye'nin yeni anayasa yazım sürecinin Türk milletini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Çıray, yaşanılan güvenlik tehditleri ortadayken Suriye'de özerk veya federal bir yapıya asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Çıray, Türk milletinin menfaatlerini merkezine alan bir yaklaşımla Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıpGiresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp
Erdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğizErdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray Barış Pınarı Harekatı İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmişlik Sendromu!

Tükenmişlik Sendromu!

Son dakika! Mardin ve Şırnak'ın bazı köylerinde eğitime 5 gün ara verildi

İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.