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Barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Gece yarısı korkunç olay

30.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'deki korkunç olay gece yarısı meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin barışma teklifini kabul etmeyince sinirden deliye dönen koca, eşi C.S.'ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Gece yarısı korkunç olay

Korkunç olay gece yarısı İstanbul Esenler'de meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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(DHA)

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kadın cinayeti Esenler

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