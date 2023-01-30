Barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Gece yarısı korkunç olay

Korkunç olay gece yarısı İstanbul Esenler'de meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(DHA)

