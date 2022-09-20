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Barışmak için buluştular, ortalığı savaş alanına çevirdiler! Taşlı, sopalı, sandalyeli kavga kamerada

20.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Barışmak için buluştular, ortalığı savaş alanına çevirdiler! Taşlı, sopalı, sandalyeli kavga kamerada

Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

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Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kavga
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