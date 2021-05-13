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  4. Bariyere çarpıp defalarca takla attı! Korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

Bariyere çarpıp defalarca takla attı! Korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

13.05.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarptıktan sonra defalarca takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Bariyere çarpıp defalarca takla attı! Korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Büyük Çavuşlu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Cevat Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki beton bariyere çarptıktan sonra defalarca takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı.

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Bu sırada, jandarma ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sürücünün cansız bedeni incelemeler sonrası Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası İstanbul Silivri

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