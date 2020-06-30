HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baro başkanlarından ortak açıklama! Ankara'da miting çağrısı

Baro başkanlarından ortak açıklama! Ankara'da miting çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Ankara'da bir araya gelen 20 baro başkanı, TBMM Başkanlığı'na sunulan barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifine karşı olduklarını açıkladı. Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere "Türkiye'nin baroları olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'de barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara'da yapılacak büyük savunma mitingine davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Baro başkanlarından ortak açıklama! Ankara'da miting çağrısı

Ankara'da otelde bir araya gelen 20 baro başkanı, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı. Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere, 80 baro adına açıklama yaptığını ifade ederek, çoklu baro sisteminin baroları ayrıştırma amacı güttüğünü öne sürdü. Derindere, "Kamuoyunu günlerce 'barolar siyaset yapıyor' söylemiyle meşgul ettikten sonra ortaya konan çoklu baro projesi, esasında baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır" dedi.

MİTİNG ÇAĞRISI

Düzenlemeye karşı olduklarını belirten Derindere, "80 baro olarak biz çoklu baroyu istemiyoruz. Bu düzenleme kimin için ve ne maksatla yapılmaktadır? Temsilde adalet için ortaya konan düşünceler ise gerçekçi değildir ve kabul edilemez. Bu taslak kanunlaşırsa 44 üyesi olan bir baromuz ile 4 bin 958 üyesi olan başka bir baromuz, Türkiye Barolar Birliği'nde temsilde 4'er delegeye sahip olacaklar. Bu ne demokrasi ne de temsilde adalet olguları ile bağdaşır. Bizler Türkiye'nin baroları olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'de barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara'da yapılacak büyük savunma mitingine davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! 2 Temmuz'da başlıyorÇoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! 2 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: DHA

En Çok Okunan Haberler

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

AK Parti'de görev değişikliği!

AK Parti'de görev değişikliği!

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar sergilendi

'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar sergilendi

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili koronavirüse yakalandı

50 yıl ceza aldı! Ehliyetine 93 yaşında kavuşacak

50 yıl ceza aldı! Ehliyetine 93 yaşında kavuşacak

Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir? Yeni sistem nasıl olacak?

Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.