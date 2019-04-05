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Bartholomeos, Edirne'de ayine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de bulunan tarihi Sveti Konstantin Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayine katıldı.

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)- FENER Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de bulunan tarihi Sveti Konstantin Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayine katıldı. Konuşma yapacağı anda cuma selasının okunması üzerine konuşmasına başlamayıp bekleyen Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimiz ve Ortodoks Hristiyan kardeşlerimizin arasında birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun daimi olmasını dilerim" dedi. Edirne'de Ortodoks Bulgar Kilisesi Sveti Konstantin Elena Kilisesi'nde kutsama ayini düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Metropoliti Amfilohiy, Bulgaristan Stara Zagora Metropoliti Kiprian ile çok sayıda Yunan ve Bulgar din adamları ile Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosu Sotiria Theochridi, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Valchev, Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze ile iki ülkeden vatandaşlar katıldı. Ayinde Bartholomeos'a, Özel Gökçeada Rum Ortaokul ve Lisesi öğrencileri, hediyeler verdi. Ayinin sonunda konuşmaya hazırlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu sırada camiden cuma selasının okunduğunu duyması üzerine konuşmasına başlamadı. Selanın bitmesinin ardından konuşan Bartholomeos, Müslüman ve Ortodoks Hristiyanların barış ve kardeşliklerinin daimi olmasını dileyerek, şunları söyledi: "Bu benim Edirne'ye ilk gelişim değil. Geçmişte de birkaç defa gelmiş bulunuyorum. Bugün de sevgili metropolitimizin daveti sayesinde aranızda bulunuyorum ve hepinize ana kilisemizin, Ekümenik Patrikhanemiz'in hayır dualarını getiriyorum ve hepinize iyi Paskalyalar diliyorum. Bugünlerde bizi onurlandırarak refakat eden emniyet mensuplarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Edirne Valisi'ne ve tekrar seçilen Edirne Belediye Başkanı'na hayır dualarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ve Ortodoks Hristiyan kardeşlerimizin arasında birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun daimi olmasını diler hepinize hayır dualar eylerim. Misafirperverliğinize teşekkür ederim." Ayinin ardından katılımcılara kilise bahçesinde ikramda bulunuldu.

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