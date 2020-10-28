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Bartın'da ağaç yediuyuru şaşkınlığı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bartın'ın Ulus ilçesinde ağaç yediuyuru görüntülendi. Diğer ismiyle dryomys nitedula olan canlının sincap mı fare mi olduğuna karar veremeyen vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ormanlık alanda halsiz halde bulunan ağaç yediuyuru ekipler tarafından incelenmek ve sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere kliniğe götürüldü.

Bartın'da ağaç yediuyuru şaşkınlığı!

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere, vatandaşların kendilerine değişik bir hayvan gördükleri ihbarında bulunduklarını ve ekiplerin de harekete geçtiğini söyledi.

Hayvanın, ağaç yediuyuru olduğunu, hareketlerinin yavaş ve ağırlığı nedeniyle kliniğe getirerek gerekli tedaviyi yaptıklarını ifade eden Kandıralı, şöyle konuştu:

DURUMU DÜZELDİ

"Şu anda genel durumu düzeldi, hareketleri güzelleşti, gayet iyi durumda. Yediuyur, kliniğimizde rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak. Hayvan tür olarak, yediuyur türü olarak geçen sincap ve fare karışımı bir kemirgen olarak koruma altında yer alan bir tür. Türü çok az olan bu hayvana yediuyur denilmesinin sebebi, yedili gruplar halinde dolaşması ve uyurken de yedili gruplar halinde uyuyabilmeleridir. Yani, 6 olduğu takdirde uyuyamıyorlar."

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İHRACAT GEMİLERİYLE ÜLKEMİZE ULAŞMIŞ OLABİLİR

Yediuyurun, Güneydoğu Asya ülkesi hayvanı olduğunu belirten Kandıralı, Karadeniz'e de muhtemelen ihracat gemilerinden birinde keresteler arasında geldiğini düşündüklerini de aktardı.

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AA

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