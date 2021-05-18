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Bartın'da korkunç olay! Dumanlar arasından çıkardılar

18.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan engelli kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Engelli kadın, ekipler tarafından dumanlar arasından çıkarıldı.

Bartın'da korkunç olay! Dumanlar arasından çıkardılar

Yangın Kemerköprü mahallesi 247’nci sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında başlayan yangında daire sakini engelli kadın dumanların arasında kaldı. Çevrede oturan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Dumanların arasında mahsur kalan engelli kadın kısa sürede olay yerine ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı. Müdahale edilen yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Engelli kadının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İHA

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